М. Кержаков рассказал, как относится к возможному отказу Боснии от матча с Россией

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», в котором его команда одержала историческую победу со счётом 8:0, прокомментировал возможную отмену товарищеской встречи с национальной сборной Боснии и Герцеговины.

«Решение сборной Боснии и Герцеговины сначала согласиться на матч со сборной России, а после отказываться? Это их право, пускай выбирают», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые игроки сборной Боснии отказываются играть с Россией. Так, капитан боснийцев Эдин Джеко выступил против проведения матча с россиянами. Полузащитник Миралем Пьянич также сказал, что намерен отказаться от поездки на игру с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто примет участие в запланированной встрече.