Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

М. Кержаков рассказал, как относится к возможному отказу Боснии от матча с Россией

М. Кержаков рассказал, как относится к возможному отказу Боснии от матча с Россией
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», в котором его команда одержала историческую победу со счётом 8:0, прокомментировал возможную отмену товарищеской встречи с национальной сборной Боснии и Герцеговины.

«Решение сборной Боснии и Герцеговины сначала согласиться на матч со сборной России, а после отказываться? Это их право, пускай выбирают», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые игроки сборной Боснии отказываются играть с Россией. Так, капитан боснийцев Эдин Джеко выступил против проведения матча с россиянами. Полузащитник Миралем Пьянич также сказал, что намерен отказаться от поездки на игру с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто примет участие в запланированной встрече.

Новость по теме
Карпин поблагодарил Боснию за согласие сыграть матч со сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022