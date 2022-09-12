Защитник «Факела» Суслов: всей командой просили оставить Василенко
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Российский защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов высказался об отставке Олега Василенко.
«Всегда приятно выигрывать. Жалко, что с нами нет Олега Петровича сегодня. Мы ему посвящаем эту победу.
Олег Петрович с нами попрощался. Сказал: «Пацаны, вы всё сможете, всё сумеете. Удачи!»
Из-за чего он ушёл? У нас была неудачная серия. Мы сожалеем, что всё так вышло. На прощальном ужине мы поблагодарили друг друга. Я очень многое от него почерпнул. Я ему очень благодарен за всё. Вместе с ним я прибавил как футболист. Он в меня поверил.
Мы всей командой просили оставить Олега Петровича. Но решение уже было принято. Никто об этом не знал — нас поставили перед фактом. Это было шоком», – приводит слова Суслова Sport24.
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