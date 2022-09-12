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Новый тренер «Акрона» Калешин остался недоволен своим дебютом

Новый тренер «Акрона» Калешин остался недоволен своим дебютом
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Новый главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал свой первый матч в качестве наставника команды. В матче 9-го тура Мелбет Первой лиги его команда сыграла вничью с «Родиной» со счётом 2:2.

«В первую очередь нужно изменить настроение. Без энергии и позитивного мышления сложно переключиться. Надо преодолеть негативные эмоции и постараться пройти на страх. Команда зажимается, старается упрощать игру, но это ведёт к тому, что мяч скорее возвращается к нашим воротам. Нам нужно успокоиться и сделать много дополнительных передач, чтобы быть вместе, рядом друг с другом.

Я не думаю, что нам за это время удалось что-то серьёзно поменять в игровом плане. И нам пока не хотелось глобальных изменений. Мы добавили ещё одного лишнего полузащитника, но сегодня это пока ещё не сказалось.

Сегодня мы уже не играли в три центральных защитника, как это было раньше. Мы старались играть в четыре защитника, с зонным принципом обороны. Ещё мы изменили структуру в нападении, когда команда владела мячом: добавили дополнительного полузащитника вместо лишнего пятого игрока в обороне», – приводит слова Калешина Metaratings.

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