В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Гарри Кейну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи об интересе мюнхенского клуба к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Я ни с кем не контактировал из окружения Гарри Кейна. Мы уверены в наших футболистах. У нас восемь игроков на четыре позиции», — приводит слова Салихамиджича Sport1.de.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» летом 2023 года намерена подписать контракт с Кейном. Предложение будет сделано в том случае, если Кейн не согласует условия продления контракта с «Тоттенхэмом».

29-летний Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 90 млн. В текущем сезоне АПЛ на счету Кейна пять голов в шести матчах.

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