Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии. По данным статистического портала Opta Sport, на счету английского нападающего 186 голов в английской Премьер-лиге (за «шпор»), девять – в Чемпионшипе (семь за «Миллуолл» и два за «Лестер») и пять – в Первой лиге (за «Лейтон Ориент»).



Событие случилось в 4-м туре АПЛ, в котором «Тоттенхэм» играет на выезде с «Ноттингем Форест». Гарри Кейн забил памятный гол уже на пятой минуте матча, ассистировал ему полузащитник Деян Кулушевски.



Напомним, ранее Кейн побил рекорд экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб. В матче 3-го тура с «Вулверхэмптоном» Кейн сумел забить 185-й мяч в футболке «шпор». Текущая игра с «Ноттингем Форест» позволила английскому нападающему обновить свой рекорд.

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