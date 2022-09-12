«Игра понравится нейтральному зрителю». Томас Мюллер — о матче с «Барселоной»
Поделиться
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы хотим заявить о себе в единоборствах и хотим сами быть злыми после потери мяча. Игра будет открытой. Думаю, завтра будет матч, который понравится нейтральному зрителю», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».
32-летний Томас Мюллер провёл семь матчей с «Барселоной», из которых выиграл шесть. В этих встречах полузащитник забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Матч «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября. Начало — в 22:00 мск.
Фанаты мюнхенской «Баварии» кричат «Hala Madrid» Роберту Левандовскому. Видеоролик:
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
19:20
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:44
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:26
Партнерский контент