«Игра понравится нейтральному зрителю». Томас Мюллер — о матче с «Барселоной»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хотим заявить о себе в единоборствах и хотим сами быть злыми после потери мяча. Игра будет открытой. Думаю, завтра будет матч, который понравится нейтральному зрителю», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».

32-летний Томас Мюллер провёл семь матчей с «Барселоной», из которых выиграл шесть. В этих встречах полузащитник забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября. Начало — в 22:00 мск.

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