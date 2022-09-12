Юран: ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в РПЛ. Он предположил, что ЦСКА по силам навязать борьбу действующему чемпиону страны «Зениту».



«Моё мнение — ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Заметьте — и там и там работают российские тренеры. Думаю, именно эти команды разыграют золотые медали. Но, естественно, уровень футболистов «Зенита» выше. ЦСКА неплохо смотрелся в Санкт-Петербурге, хозяевам тогда пришлось непросто. А вот с остальными командами «Зенит» разбирается очень уверенно. Даже с «Оренбургом» они играли не в полную силу», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» после девяти туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, ЦСКА находится на втором месте, отставая на три очка.