Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту»

Юран: ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту»
Комментарии

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в РПЛ. Он предположил, что ЦСКА по силам навязать борьбу действующему чемпиону страны «Зениту».

«Моё мнение — ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Заметьте — и там и там работают российские тренеры. Думаю, именно эти команды разыграют золотые медали. Но, естественно, уровень футболистов «Зенита» выше. ЦСКА неплохо смотрелся в Санкт-Петербурге, хозяевам тогда пришлось непросто. А вот с остальными командами «Зенит» разбирается очень уверенно. Даже с «Оренбургом» они играли не в полную силу», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» после девяти туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, ЦСКА находится на втором месте, отставая на три очка.

Новость по теме
Юран: Карпин переиграл Абаскаля в матче «Спартака» с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022