Юран: Карпин переиграл Абаскаля в матче «Спартака» с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Ростова» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2). По мнению Юрана, тренер ростовчан Валерий Карпин переиграл молодого наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Я вчера смотрел матч «Спартака» с «Ростовом». Карпин просто переиграл Абаскаля. За счёт того, что он разложил этот «Спартак». Футболисты «Ростова» чётко знали, где нужно притушить «Спартак», а где воспользоваться его ошибками. Абаскаль — молодой парень, наверное, ему опыта не хватает. «Спартак» — это имя. А что ему привнесёт человек, у которого нет опыта?» — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. «Ростов» (19) — на третьем месте.
- 12 сентября 2022
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