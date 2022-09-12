Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: Карпин переиграл Абаскаля в матче «Спартака» с «Ростовом»

Юран: Карпин переиграл Абаскаля в матче «Спартака» с «Ростовом»
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Ростова» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2). По мнению Юрана, тренер ростовчан Валерий Карпин переиграл молодого наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я вчера смотрел матч «Спартака» с «Ростовом». Карпин просто переиграл Абаскаля. За счёт того, что он разложил этот «Спартак». Футболисты «Ростова» чётко знали, где нужно притушить «Спартак», а где воспользоваться его ошибками. Абаскаль — молодой парень, наверное, ему опыта не хватает. «Спартак» — это имя. А что ему привнесёт человек, у которого нет опыта?» — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. «Ростов» (19) — на третьем месте.

Карпин приложил «Спартак» даже полудетским составом. Как сыграли молодые в 9-м туре РПЛ Карпин приложил «Спартак» даже полудетским составом. Как сыграли молодые в 9-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022