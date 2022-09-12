Вингер «Челси» Хаким Зиеш вызван в сборную Марокко

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш вызван в сборную Марокко. Об этом сообщает издание CBS Sports.

Напомним, ранее игрок был исключён из состава решением бывшего главного тренера команды Вахида Халилходжича, который в августе был уволен со своей должности. Также сам марокканец в феврале заявлял, что больше не будет играть за свою национальную команду.

Хаким выступает за лондонский клуб с июля 2020 года, куда перешёл из амстердамского «Аякса» за € 40 млн. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Зиеш провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 28 млн.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: