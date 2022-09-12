Тренер «Баварии» Нагельсман: недавние игры с «Барселоной» нужно забыть

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».
«Недавние игры с «Барсой» нужно забыть. Это активная команда с контрпрессингом, что очень напоминает времена, когда Хави был игроком. Они сделали несколько хороших подписаний, таких как Леви, и это совершенно другая команда, чем та, с которой мы встречались последние 3-4 раза. Они агрессивны и высоко защищаются, с такими полузащитниками, как Гави и Педри. Я ожидаю завтра тяжелой игры», — сказал Нагельсман в своём предматчевом интервью.
Напомним, матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится во вторник, 13 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ранее команда играла в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги, где сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2).
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом:
- 13 сентября 2022
-
00:30
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:04
-
00:04
- 12 сентября 2022
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:10
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:25
-
21:20
-
20:56
-
20:50
-
20:45