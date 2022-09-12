Тренер «Баварии» Нагельсман: недавние игры с «Барселоной» нужно забыть

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

«Недавние игры с «Барсой» нужно забыть. Это активная команда с контрпрессингом, что очень напоминает времена, когда Хави был игроком. Они сделали несколько хороших подписаний, таких как Леви, и это совершенно другая команда, чем та, с которой мы встречались последние 3-4 раза. Они агрессивны и высоко защищаются, с такими полузащитниками, как Гави и Педри. Я ожидаю завтра тяжелой игры», — сказал Нагельсман в своём предматчевом интервью.

Напомним, матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится во вторник, 13 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ранее команда играла в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги, где сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2).

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