Bild: некоторые игроки «Баварии» сомневаются в работе Нагельсмана

Несколько неназванных игроков мюнхенской «Баварии» сомневаются в тактических решениях главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По сведениям инсайдеров, несколько футболистов мюнхенцев были расстроены, что после субботней ничьей со «Штутгартом» (2:2) наставник критиковал только их, вместо того чтобы взять часть вины на себя, в том числе за выбранную тактику на игру. На данный момент «Бавария» сыграла вничью уже третий раз подряд. Ранее команда разделила очки с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Унионом» (1:1).
После шести туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место. В активе команды 12 набранных очков, столько же – у «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии». На втором месте находится «Фрайбург» с 13 очками, а возглавляет турнирную таблицу «Унион» — у него 14 очков.
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