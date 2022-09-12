Bild: некоторые игроки «Баварии» сомневаются в работе Нагельсмана

Несколько неназванных игроков мюнхенской «Баварии» сомневаются в тактических решениях главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По сведениям инсайдеров, несколько футболистов мюнхенцев были расстроены, что после субботней ничьей со «Штутгартом» (2:2) наставник критиковал только их, вместо того чтобы взять часть вины на себя, в том числе за выбранную тактику на игру. На данный момент «Бавария» сыграла вничью уже третий раз подряд. Ранее команда разделила очки с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Унионом» (1:1).

После шести туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место. В активе команды 12 набранных очков, столько же – у «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии». На втором месте находится «Фрайбург» с 13 очками, а возглавляет турнирную таблицу «Унион» — у него 14 очков.

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом