Смородская — об отставке Талалаева: «Ахмат» хотел быть на третьем месте — не получилось

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала увольнение главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, который был отправлен в отставку во время перерыва игры с «Пари Нижний Новгород».
«Не удивляет увольнение Талалаева. Стабильности нет ни в одном клубе в среднем. Сколько уже тренеров уволили? Очень много. Видно, «Ахмат» хотел быть на третьем месте, в крайнем случае — на четвёртом. Не получилось — тренер виноват», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Талалаева набрал 11 очков. Сейчас «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России «Ахмат» встретится с «Уралом». Матч состоится 17 сентября.
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