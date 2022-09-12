Тренер «Баварии» Нагельсман — о матче с «Барселоной»: хотим победить и взять три очка

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», а также прокомментировал значение встречи для дальнейших планов команды.

«Я не сторонник считать какую-либо игру знаковой. Это игра с топ-командой, поэтому мы с нетерпением ждем её, хотим победить и взять три очка. Но это не имеет решающего значения для того, как пойдут дела в ближайшие несколько недель», — сказал Нагельсман на своей предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится во вторник, 13 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ранее команда играла в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги, где сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2).

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