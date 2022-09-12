В УЕФА отреагировали на новость об отстранении Боснии от турниров в случае матча с Россией

УЕФА прокомментировал информацию о том, что в случае проведения товарищеского матча со сборной России национальная команда Боснии и Герцеговины может быть отстранена из всех турниров под эгидой европейской организации.
«Мы можем лишь сослаться на наше заявление, что товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА — они выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА, поэтому данный товарищеский матч не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА», — заявили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву.
Напомним, ранее стало известно, что некоторые игроки сборной Боснии отказываются играть с Россией. Так, капитан боснийцев Эдин Джеко выступил против проведения матча с россиянами. Полузащитник Миралем Пьянич также сказал, что намерен отказаться от поездки на игру с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто примет участие в запланированной встрече.
Игрока сборной России перепутали с журналистом:
- 13 сентября 2022
-
00:30
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:04
-
00:04
- 12 сентября 2022
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:10
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:25
-
21:20
-
20:56
-
20:50
-
20:45