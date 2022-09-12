В УЕФА отреагировали на новость об отстранении Боснии от турниров в случае матча с Россией

УЕФА прокомментировал информацию о том, что в случае проведения товарищеского матча со сборной России национальная команда Боснии и Герцеговины может быть отстранена из всех турниров под эгидой европейской организации.

«Мы можем лишь сослаться на наше заявление, что товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА — они выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА, поэтому данный товарищеский матч не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА», — заявили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые игроки сборной Боснии отказываются играть с Россией. Так, капитан боснийцев Эдин Джеко выступил против проведения матча с россиянами. Полузащитник Миралем Пьянич также сказал, что намерен отказаться от поездки на игру с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто примет участие в запланированной встрече.

Игрока сборной России перепутали с журналистом: