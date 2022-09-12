Тренер «Баварии» Нагельсман высказался об атмосфере в команде

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» прокомментировал атмосферу в мюнхенской команде.
«Я думаю, что атмосфера в команде и клубе лучше, чем в прошлом году. Как тренер вы должны стараться смотреть на вещи более объективно. Я понимаю, что на данный момент результатов недостаточно. Но мои ощущения всё ещё лучше, чем в прошлом году», — сказал Нагельсман на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч между «Баварией» и «Барселоной» состоится во вторник, 13 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ранее команда играла в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги, где сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2).
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