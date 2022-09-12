Тренер «Атлетико» Симеоне — о «Байере»: мне понравилась их игра с «Брюгге»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» высказался о сопернике и его последних проведённых встречах.
«Я видел последние две игры чемпионата и матч Лиги чемпионов с «Брюгге», мне понравилась команда, они показали очень хорошую игру со скоростями, с большим количеством движения. На скорости в контратаке они могут навредить, также хорошо играют в полузащите. Да, они проиграли и, возможно, заслужили немного больше, чем окончательный результат. Это будет организованная команда, они отдадут нам мяч, они позволят нам открыть зоны, чтобы иметь возможность сыграть в свою игру, и они попытаются контратаковать нас за счёт скорости своих футболистов, особенно в середине поля», — цитирует слова Симеоне официальный сайт «матрасников».
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