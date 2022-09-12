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Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал грядущую встречу с «Байером» в ЛЧ

Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал грядущую встречу с «Байером» в ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о леверкузенском «Байере», с которым «матрасникам» предстоит встретиться во вторник.

«Я очень уважаю немецкие команды. Они играют с головой, это крутые команды, которые не дают спуску в защите до самых последних минут. В конце концов, они всегда соревнуются очень хорошо, и завтра «Байер» из Леверкузена сделает то же самое, что и всегда, когда мы встречались с ними в прошлый раз», — цитирует Симеоне официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, матч «Атлетико» и «Байера» состоится во вторник, 13 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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