Бывший вице-президент «Арсенала» рассказал, что Фергюсон мог возглавить лондонский клуб

Бывший вице-президент «Арсенала» Дэвид Дейн прокомментировал возможный приход на пост главного тренера лондонцев сэра Алекса Фергюсона, который в итоге возглавил «Манчестер Юнайтед».

«У меня была идея пригласить Алекса Фергюсона вместо Дона Хоу, в то время как другой член совета директоров предложил Джорджа Грэма. Он подходил нам и, будучи бывшим игроком дубля 1971 года, знал ценности «Арсенала». Обсуждались некоторые особенно громкие имена, в том числе Терри Венейблс и Йохан Круифф.



Совет директоров посчитал, что Джордж сможет справиться с этой работой. Он был молод, целеустремлён и голоден. Он начинал с самых низов, чтобы освоить азы менеджмента. У Алекса, с другой стороны, было больше опыта и больше успехов. Его команда из Абердина стала открытием и одерживала впечатляющие победы, в том числе в Европе. Так что я выдвинул идею двойного назначения — чтобы мы взяли Алекса в качестве № 1, а Джорджа — в качестве № 2.

В конце концов я согласился с решением о назначении Джорджа. Он хотел больше денег, чем мы предложили. Помню, как он сказал: «Это не то, что я искал, но если я добьюсь успеха, то я не буду дешёвым!» Верный своему слову, он пришёл в офис на следующий день после выигрыша трофея, чтобы напомнить нам об этом», — сказал Дейн в интервью изданию Daily Mail.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: