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«Адана Демирспор» одержал победу над действующим чемпионом, Дзюба не вышел даже на замену

«Адана Демирспор» одержал победу над действующим чемпионом, Дзюба не вышел даже на замену
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Сегодня, 12 сентября, в 6-м туре чемпионата Турции сезона-2022/2023 клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор» на своём поле принимал действующего чемпиона Турции «Трабзонспор». Встреча завершилась победой хозяев — 3:2.

Счёт на 10-й минуте открыл защитник «Адана Демирспор» Кевин Родригеш, отправив мяч ударом в девятку с дальнего штрафного. Однако к 16-й минуте он получил травму и был заменён. «Трабзонспор» отыгрался благодаря пенальти, реализованному на 36-й минуте полузащитником команды Анастасиосом Бакасетасом. 11-метровый был поставлен за фол защитника «Адана Демирспор» Ярослава Ракицкого.

Тем не менее на 55-й минуте хозяева вновь вышли вперёд: с передачи Юсуфа Сары гол забил форвард Баду Н'Диайе. Действующие чемпионы страны сравняли счёт только на 84-й минуте — отличился нападающий «Трабзонспора» Умут Бозок. Но уже на четвёртой компенсированной минуте победу «Адана Демирспор» принёс точный удар защитника Самета Айкадына, итоговый счёт — 3:2.

Российский нападающий Артём Дзюба провёл всю игру на скамейке запасных.

Таким образом, после шести сыгранных туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» с 13 очками занимает четвёртое место, «Трабзонспор» — восьмой (10 очков). В следующем матче турецкой Суперлиги клуб Артёма Дзюбы сыграет с «Антальяспором».

Турция - Суперлига. 6-й тур
12 сентября 2022, понедельник. 21:30 МСК
Адана Демирспор
Адана
Окончен
3 : 2
Трабзонспор
Трабзон
1:0 Родригеш – 10'   1:1 Бакасетас – 36' (пен)   2:1 Н'Диайе – 55'   2:2 Бозок – 84'   3:2 Акайдын – 90+4'
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