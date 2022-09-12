Сборной Эквадора вновь грозит отстранение от ЧМ-2022

Британское издание Daily Mail опубликовало новые доказательства использования фальшивого свидетельства о рождении защитником сборной Эквадора Байроном Кастильо.
Ранее сборная Эквадора находилась под угрозой отстранения от ЧМ-2022 из-за информации о том, что Кастильо является колумбийцем, поэтому не мог играть за эквадорскую команду в отборе к турниру. Однако позже сборная была допущена до участия в ЧМ-2022.
Daily Mail опубликовал расшифровку интервью, которое Кастильо дал четыре года назад главе комиссии Эквадорской федерации футбола (FEF). В нём футболист признался, что родился не в 1998 году, как указано в его свидетельстве о рождении, а в 1995 году. Также полное имя игрока — Байрон Хавьер Кастильо Сегура — соответствует данным его колумбийского свидетельства о рождении, а не тому, что написано в эквадорском документе — Байрон Дэвид Кастильо Сегура. В интервью футболист подробно описывает свой отъезд из колумбийского города Тумако в Сан-Лоренцо (Эквадор) с целью продолжить футбольную карьеру и называет имя эквадорского бизнесмена, который помог оформить новые документы. Издание предполагает, что FEF скрыла эти данные от ФИФА.
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