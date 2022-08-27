Вейналдум, скорее всего, пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы

31-летний нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум, пополнивший этим летом состав итальянской «Ромы», выбыл из строя как минимум до начала 2023 года. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, Вейналдум отказался от операции на сломанной малоберцовой кости, такое решение было принято после консультации с врачами «Ромы», «ПСЖ» и сборной Нидерландов. Он вернётся в строй лишь в январе 2023 года, что с большой долей вероятности исключает его участие на предстоящем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, Вейналдум получил тяжёлую травму уже в первом дебютном матче за «Рому» с «Салернитаной» (1:0) в 1-м туре чемпионата Италии. Он успел провести на поле лишь 13 минут.