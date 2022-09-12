Гендузи: Алексис Санчес приносит пользу «Марселю» и в атаке, и в обороне

Французский полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи рассказал о роли чилийского нападающего Алексиса Санчеса, перешедшего в команду этим летом.



«Он очень опытный профессионал. Алексис уже забил немало голов за несколько туров в Лиге 1. Он вселяет в нас большую уверенность, он очень эффективен в штрафной, много работает в обороне. Его появление — действительно плюс для команды, Алексис выиграл много трофеев в клубах, в которых играл, и он хочет продолжать выигрывать титулы в «Марселе». Мы все очень рады, что он с нами, и я надеюсь, что он продолжит забивать много голов», — приводит слова Гендузи L’Équipe.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 33-летний Санчес принял участие во всех шести матчах, забив четыре гола.

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