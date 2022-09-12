Полузащитник «Марселя» рассказал об особенностях игры при тренере Тудоре

Французский полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи рассказал, как строится игра команды после назначения Игора Тудора на пост главного тренера.
«Как мы все видели, подготовительные матчи были сложными, с новым тренером, новыми игроками, новыми идеями и новой философией. Потребовалось некоторое время на адаптацию. Сегодня мы все довольны, это видно не только по результатам, но и по тому, как мы начали сезон. Футбол Тудора — это игра, требующая большой интенсивности, вертикальности, атак, плотности перед воротами и очень высокого прессинга. Мы заметно прогрессируем, хорошо усвоили принципы игры», — приводит слова Гендузи L’Équipe.
После семи сыгранных туров в чемпионате Франции «Марсель» с 19 очками занимает второе место, столько же очков у лидирующего «ПСЖ».
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