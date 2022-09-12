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Полузащитник «Марселя» рассказал об особенностях игры при тренере Тудоре

Полузащитник «Марселя» рассказал об особенностях игры при тренере Тудоре
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Французский полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи рассказал, как строится игра команды после назначения Игора Тудора на пост главного тренера.

«Как мы все видели, подготовительные матчи были сложными, с новым тренером, новыми игроками, новыми идеями и новой философией. Потребовалось некоторое время на адаптацию. Сегодня мы все довольны, это видно не только по результатам, но и по тому, как мы начали сезон. Футбол Тудора — это игра, требующая большой интенсивности, вертикальности, атак, плотности перед воротами и очень высокого прессинга. Мы заметно прогрессируем, хорошо усвоили принципы игры», — приводит слова Гендузи L’Équipe.

После семи сыгранных туров в чемпионате Франции «Марсель» с 19 очками занимает второе место, столько же очков у лидирующего «ПСЖ».

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