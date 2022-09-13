Форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Реала Сосьедад» Умар Садик не выступит до конца сезона-2022/2023, сообщает Marca.



Напомним, 25-летний нигерийский форвард получил травму во время матча 5-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (1:2). В ходе медицинского обследования у Садика был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена. Таким образом, футболист выбыл до конца текущего сезона.



«Реал Сосьедад» приобрёл Садика у «Альмерии» в последний день летнего трансферного окна. Нападающий обошёлся клубу в € 20 млн.



«Реал Сосьедад» в пяти матчах набрал семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны мадридский «Реал» (15).