Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик выбыл до конца сезона из-за травмы

Форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик выбыл до конца сезона из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Реала Сосьедад» Умар Садик не выступит до конца сезона-2022/2023, сообщает Marca.

Напомним, 25-летний нигерийский форвард получил травму во время матча 5-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (1:2). В ходе медицинского обследования у Садика был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена. Таким образом, футболист выбыл до конца текущего сезона.

«Реал Сосьедад» приобрёл Садика у «Альмерии» в последний день летнего трансферного окна. Нападающий обошёлся клубу в € 20 млн.

«Реал Сосьедад» в пяти матчах набрал семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны мадридский «Реал» (15).

Новость по теме
Джунтоли: в борьбе за Кварацхелию «Наполи» обошёл «Реал Сосьедад», «Рому» и «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022