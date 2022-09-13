Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над «Эмполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Эмполи» со счётом 2:1 в матче 6-го тура итальянской Серии А, а также высказался о выступлении нападающего «волков» Тэмми Абрахама.

«Абрахаму приходится опускаться, когда команда обороняется. Проблема в том, что иногда он борется психологически. После проигрыша с «Удинезе» мы не хотели делать то же самое сегодня. Амбиции заставили его достичь цели, а затем против Викарио [вратаря «Эмполи] сегодня нужно было чудо, чтобы забить гол.

Нам нужно было больше спокойствия. Уже в четверг у нас новая встреча, и команде было важно снова победить. В последние 10 минут мы страдали, семь минут дополнительного времени — это много, казалось, что оно никогда не закончится. Поздравляю Дзанетти, с его командой было сложно, но мы заслужили победу», — сказал Моуринью в интервью каналу Sky Sport.

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