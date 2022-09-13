«Краснодар» обратился в ЭСК по четырём эпизодам матча с ЦСКА
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«Краснодар» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть ряд эпизодов, произошедших в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:4).
«Краснодар» просит ЭСК дать оценку следующим эпизодам: назначенный пенальти в пользу ЦСКА на 26-й и 45+4 минутах матча, неназначенный пенальти в пользу «Краснодара» на 45+1 минуте и перебитый пенальти ЦСКА на 59-й минуте», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.
Московский ЦСКА в девяти матчах набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (17) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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