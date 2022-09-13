«Я был напуган до смерти». Коста — о рекламном ролике с волками для «Вулверхэмптона»
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Нападающий Диего Коста рассказал о презентационном ролике в «Вулверхэмптоне», где он снимался с живыми волками.
«Я был напуган до смерти. Держа цепь, я всё думал: «А вдруг этот волк прыгнет на меня?». Когда они пришли и понюхали мою ногу, я понял, что мне конец. Тогда я немного испугался. Это были волки, а не собаки. Это был крутой опыт, но не очень удобный. У меня пять собак, но это не волки», — приводит слова Косты Marca.
Напомним, 12 сентября «Вулверхэмптон» объявил о подписании контрактного соглашения с форвардом Диего Костой. Английский клуб заключил с ним контракт до конца сезона. Ранее Коста уже выступал в АПЛ. С 2014 по 2017 год он защищал цвета «Челси», с которым дважды выиграл чемпионат Англии.
Новость по теме«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с Диего Костой
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