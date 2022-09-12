«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с Диего Костой

Пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила о подписании контракта с форвардом Диего Костой. Английский клуб заключил с ним контракт до конца сезона.



Ранее 33-летний Коста уже выступал в АПЛ. С 2014 по 2017 год он защищал цвета «Челси». С лондонским клубом нападающий дважды выигрывал чемпионат Англии.



Диего Коста уже выступал в английской Премьер-лиге за «Челси». Всего игрок провёл 89 встреч, в которых забил 52 мяча. Также форвард выступал за мадридский «Атлетико» и «Атлетико Минейро». В январе текущего года Коста покинул бразильскую команду и в данный момент находится в статусе свободного агента.

Ранее у «Вулверхэмптона» возникли проблемы с документами для Диего Косты. Он не мог получить разрешение на работу в Великобритании.

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