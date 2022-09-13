«МЮ» активирует опцию продления контракта с Роналду только с согласия португальца

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента, сообщает Manchester Evening News.

Источник сообщает, что «красные дьяволы» воспользуются опцией продления контракта со звёздным португальцем только в том случае, если сам Криштиану пожелает остаться в команде. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Также сообщается, что «МЮ» планирует подписать новый долгосрочный контракт с Маркусом Рашфордом. Кроме него, английская команда пролонгирует договоры с Давидом Де Хеа, Диогу Дало, Фредом и Люком Шоу.

Напомним, Роналду выступает в «МЮ» с августа 2021 года. До этого португалец играл в «Ювентусе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 37-летнего Роналду в € 30 млн.

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