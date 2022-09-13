Президент ФА Боснии и Герцеговины выступил с заявлением по поводу матча с Россией

Вико Желькович, являющийся президентом Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины отреагировал на шумиху вокруг договорённости о проведении товарищеского матча со сборной России в Санкт-Петербурге.
«Сейчас нашим приоритетом является победа над Черногорией в матче Лиги наций, что позволит нам закрепиться на первом месте в группе и рассчитывать на выход в Лигу A. Это также улучшит наши позиции во время жеребьёвки квалификации к чемпионату Европы — 2024.
Напомним, первоочередной целью, которую мы поставили перед собой, было попадание на Евро-2024, а также улучшение инфраструктурных условий на наших стадионах. Мы медленно двигаемся к достижению этих целей.
По просьбе члена исполкома Фуада Чолпы в октябре мы проведём тематические собрания и именно на них обсудим матч с Россией», — приводит слова Жельковича официальный сайт ассоциации.
Напомним, матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября.
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