«ПСЖ» намерен предложить Лионелю Месси новый контракт

«Пари Сен-Жермен» раздумывает о предложении нового контракта аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает журналист Лоик Танзи в социальной сети.



По информации Танзи, аргентинцу хотят предложить новый контракт сроком на два года. Руководство клуба довольно тем, как форвард играет за парижский клуб. Официальных переговоров между сторонами ещё не было, но они должны начаться после чемпионат мира в Катаре.



В текущем сезоне Лионель Месси провёл семь матчей в чемпионате Франции и набрал десять баллов за результативность: забил три гола и отдал семь голевых передач.



«ПСЖ» лидирует во французской Лиге 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Лионом».