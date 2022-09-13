«Эвертон» подписал контракт с экс-вратарём «Локомотива»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Элдин Якупович стал игроком «Эвертона». «Ириски» подписали с 37-летним футболистом краткосрочный контракт в связи с травмами Джордана Пикфорда и Энди Лонергана. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Якупович стал свободным агентом после того, как летом покинул «Лестер Сити», проведя пять лет в клубе. 37-летний футболист, родившийся в Боснии и Герцеговине, является игроком сборной Швейцарии. Ранее он выступал за «Халл Сити», московский «Локомотив» и «Грасхопперс Цюрих».



Якупович укрепляет вратарские возможности «Эвертона». Ожидается, что Пикфорд будет отсутствовать до окончания международного перерыва в конце сентября из-за травмы бедра, полученной в рамках мерсисайдского дерби на «Гудисон Парк» 3 сентября.



Между тем Лонерган будет отсутствовать в течение следующих нескольких недель, поскольку он завершает восстановление после травмы колена, — сказано в сообщении.

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