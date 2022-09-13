Президент «Атлетико» высказался о «деле Гризманна»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Антуана Гризманна. Француз арендован у «Барселоны», но выходит на поле лишь с 60-й минуты, чтобы не активировалась обязательная опция выкупа в € 40 млн.
«Мы ещё не говорили с «Барселоной», а у меня нет новостей, что мы собираемся встретиться. Я думаю, что ситуация Гризманна для всех ясна, вы всё это знаете и представляете.
Пока мы находимся в одной точке до тех пор, пока всё не будет полностью решено», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что клубы могут договориться о снижении опции выкупа до € 25 млн.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур:
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