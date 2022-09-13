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Терюшков — о матче с «Пари НН»: одно очко в Кубке — неплохо, но приоритет «Химок» — РПЛ

Терюшков — о матче с «Пари НН»: одно очко в Кубке — неплохо, но приоритет «Химок» — РПЛ
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1, 3:5 — по пенальти).

«Сложно оценивать сегодняшнюю игру, потому что состав был очень экспериментальный. Спартак Артурович нашёл применение всем игрокам, а лидерам команды дал отдохнуть перед важным выездом в Краснодар. Конечно, рассчитывали сегодня на большее. Одно очко — неплохо, но приоритет «Химок» — РПЛ.

Но могу сказать, что у команды появился дух. Спартак Гогниев начал ставить ту игру, которая ему более привычна: быструю игру с высоким прессингом. Сегодня он не отошёл от своей философии», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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