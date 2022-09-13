«Бунёдкор» — участник футбольного фестиваля «Чемпионата»

На финал детского футбольного турнира «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения приедет узбекский «Бунёдкор». Это пятикратные чемпионы Узбекистана (2008, 2009, 2010, 2011 и 2013 годы), четырёхкратные обладатели Кубка Узбекистана (2008, 2010, 2012 и 2013 годы), а также обладатели Суперкубка Узбекистана 2014 года. В прошлом году в турнире «Чемпионата» узбекские игроки заняли 10-е место. После успешных внутренних турниров «Бунёдкор» вернётся в Москву и покажет, чего удалось достичь за прошедший год.
Состав команды:
- Кахрамонов Мукхаммадамин;
- Кахрамонов Камронбек;
- Ахмаджонов Мухаммадризо;
- Сайилбаев Суннатилла;
- Усмонов Алишер;
- Шарафутдинов Абдубосит;
- Алишеров Абдуллох;
- Ахматиллаев Мустафо;
- Кудратов Ворис;
- Дуланбаев Элшодбек;
- Каххаров Олег;
- Турсунмахамадов Абдуллох;
- Халимтоев Гулом;
- Кудратов Азиз;
- Усмонов Шомурод;
- Салимжонов Санжар;
- Уразбоев Алишер.
Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу «Детский фестиваль «Чемпионата».
- 13 сентября 2022
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