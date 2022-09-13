«Бунёдкор» — участник футбольного фестиваля «Чемпионата»

На финал детского футбольного турнира «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения приедет узбекский «Бунёдкор». Это пятикратные чемпионы Узбекистана (2008, 2009, 2010, 2011 и 2013 годы), четырёхкратные обладатели Кубка Узбекистана (2008, 2010, 2012 и 2013 годы), а также обладатели Суперкубка Узбекистана 2014 года. В прошлом году в турнире «Чемпионата» узбекские игроки заняли 10-е место. После успешных внутренних турниров «Бунёдкор» вернётся в Москву и покажет, чего удалось достичь за прошедший год.

Состав команды:

Кахрамонов Мукхаммадамин;

Кахрамонов Камронбек;

Ахмаджонов Мухаммадризо;

Сайилбаев Суннатилла;

Усмонов Алишер;

Шарафутдинов Абдубосит;

Алишеров Абдуллох;

Ахматиллаев Мустафо;

Кудратов Ворис;

Дуланбаев Элшодбек;

Каххаров Олег;

Турсунмахамадов Абдуллох;

Халимтоев Гулом;

Кудратов Азиз;

Усмонов Шомурод;

Салимжонов Санжар;

Уразбоев Алишер.

Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу «Детский фестиваль «Чемпионата».