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«Бунёдкор» — участник футбольного фестиваля «Чемпионата»

«Бунёдкор» — участник футбольного фестиваля «Чемпионата»
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На финал детского футбольного турнира «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения приедет узбекский «Бунёдкор». Это пятикратные чемпионы Узбекистана (2008, 2009, 2010, 2011 и 2013 годы), четырёхкратные обладатели Кубка Узбекистана (2008, 2010, 2012 и 2013 годы), а также обладатели Суперкубка Узбекистана 2014 года. В прошлом году в турнире «Чемпионата» узбекские игроки заняли 10-е место. После успешных внутренних турниров «Бунёдкор» вернётся в Москву и покажет, чего удалось достичь за прошедший год.

Состав команды:

  • Кахрамонов Мукхаммадамин;
  • Кахрамонов Камронбек;
  • Ахмаджонов Мухаммадризо;
  • Сайилбаев Суннатилла;
  • Усмонов Алишер;
  • Шарафутдинов Абдубосит;
  • Алишеров Абдуллох;
  • Ахматиллаев Мустафо;
  • Кудратов Ворис;
  • Дуланбаев Элшодбек;
  • Каххаров Олег;
  • Турсунмахамадов Абдуллох;
  • Халимтоев Гулом;
  • Кудратов Азиз;
  • Усмонов Шомурод;
  • Салимжонов Санжар;
  • Уразбоев Алишер.
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Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу «Детский фестиваль «Чемпионата».

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