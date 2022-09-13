«Бавария» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Барселоны» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



«Бавария»: Нойер, Упамекано, Павар, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Забитцер, Мусиала, Сане, Мюллер, Мане.



«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Кунде, Алонсо, Педри, Бускетс, Гави, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

В 1-м туре испанский клуб разгромно победил «Викторию Пльзень». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Интер» со счётом 2:0.