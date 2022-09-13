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Гладышев: при Шварце в «Динамо» было больше прессинга, а с Йокановичем такого нет

Гладышев: при Шварце в «Динамо» было больше прессинга, а с Йокановичем такого нет
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Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал об отличиях в игре клуба под руководством экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца и нынешнего наставника команды Славиши Йокановича.

«При Шварце в «Динамо» было больше прессинга, а с Йокановичем такого нет. Мы больше играем в среднем и низком блоке, поменьше владеем мячом, но пока всего одно поражение», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

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