Нападающий «Динамо» Гладышев: не кажется, что «Зенит» из другой лиги, можно конкурировать

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, забивший гол в ворота «Ахмата» в игре Кубка России, поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится 17 сентября.

«Думаю, реально и можно конкурировать с «Зенитом». Надо просто выигрывать каждый матч, доказывать свою состоятельность. Не кажется, что «Зенит» вообще из другой лиги», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После сегодняшней победы над «Ахматом» московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).