«Ливерпуль» и «Аякс» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и амстердамским «Аяксом». Команды будут играть на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Харви Эллиотт, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота, Луис Диас.

«Аякс»: Ремко Пасвер, Девин Ренс, Юрриен Тимбер, Кэлвин Бейсси, Дейли Блинд, Эдсон Альварес, Кеннет Тейлор, Стивен Бергёйс, Мохаммед Кудус, Душан Тадич, Стивен Бергвейн.

В 1-м туре английский клуб разгромно уступил «Наполи». В той игре неаполитанцы четыре раза поразили сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз. Команда Альфреда Шрёдера в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Рейнджерс» со счётом 4:0.