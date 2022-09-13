Защитник «Динамо» Даса обратился к болельщикам после победы над «Ахматом»
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Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал свой дебют в стартовом составе бело-голубых. Израильтянин появился на поле в игре Кубка России с «Ахматом». Команда Славиши Йокановича одержала победу со счётом 2:1. Голами в составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев и Фёдор Смолов.
«Я счастлив дебютировать за «Динамо» на нашем домашнем стадионе. Спасибо за поддержку, ждём всех на игре с «Зенитом» в субботу. Ваша поддержка поможет выложиться на максимум на поле», — сказал Даса в эфире клубного канала.
Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).
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