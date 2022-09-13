Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» в августе по версии болельщиков

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



По итогам голосования хавбек обогнал вратаря Матвея Сафонова и нападающего Олакунле Олусегуна, занявших второе и третье места в голосовании соответственно. Сперцян стал самым подорожавшим игроком чемпионата России за последние месяцы — его ценник вырос на € 3 млн и теперь составляет € 9 млн.

В тройку лидеров также вошли Хорхе Карраскаль из ЦСКА и Николас Маричал из «Динамо» — их рыночная стоимость увеличилась на € 2 млн. Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит». В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу.