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Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» в августе по версии болельщиков

Сперцян стал лучшим игроком «Краснодара» в августе по версии болельщиков
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По итогам голосования хавбек обогнал вратаря Матвея Сафонова и нападающего Олакунле Олусегуна, занявших второе и третье места в голосовании соответственно. Сперцян стал самым подорожавшим игроком чемпионата России за последние месяцы — его ценник вырос на € 3 млн и теперь составляет € 9 млн.

В тройку лидеров также вошли Хорхе Карраскаль из ЦСКА и Николас Маричал из «Динамо» — их рыночная стоимость увеличилась на € 2 млн. Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит». В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу.

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