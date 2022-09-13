«Айнтрахт» минимально обыграл «Марсель» в Лиге чемпионов

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в рамках группы D между «Марселем» и «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 43-й минуте забил Йеспер Линдстрём. На 83-й минуте Даити Камада забил второй мяч гостей, однако главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. По итогам игрового дня «Спортинг» лидирует в квартете D. «Тоттенхэм» занимает второе место. Далее в турнирной таблице располагаются «Айнтрахт» и «Марсель» соответственно.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.