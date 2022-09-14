Игрок «Айнтрахта» Камада: в игре с «Тоттенхэмом» мы должны победить

Нападающий «Айнтрахта» японец Даити Камада прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Марселем». Франкфуртцы одержали победу со счётом 1:0.
«Для нас было очень важно победить. Это была очень сложная игра. Мы играли вместе, мы — команда, и сегодня вечером мы показали свой стиль. Я очень рад, что был частью победы сегодня.
Тренер сказал нам играть как обычно. Сегодня мы показали франкфуртский стиль. У нас очень сложная группа. «Спортинг» — очень хорошая команда. Дальше мы играем с «Тоттенхэмом» и должны снова победить, потому что будем дома», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
Единственный гол на 43-й минуте забил Йеспер Линдстрём. На 83-й минуте Даити Камада забил второй мяч гостей, однако главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.
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