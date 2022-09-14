Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Аяксом» и голе Матипа на 89-й минуте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Если сравнить игру с «Наполи» и сегодняшнюю, то это как два разных вида спорта. Различий много. Сегодня всё было другим: наш футбол, то, как мы оборонялись, какую интенсивность демонстрировали. У нас было гораздо больше агрессии и смелости. Всё было хорошо, но это только первый шаг, не больше.



Мы показали действительно качественный футбол. Хотя в перерыве, при счёте 1:1, пришлось сказать ребятам, что после гола наш прессинг уже не выглядел таким уверенным, как раньше. Во втором тайме мы показали хорошую игру – «Аяксу» было тяжело против нас обороняться. И гол Матипа в концовке был очень важен. Не думаю, что кого-то удивило, что он пришёл со стандартного положения. Понятия не имею, почему мы не забили со стандарта раньше, потому что почти каждый был угрозой. Когда арбитр указал на центр, наши торжества показали всё, что мы чувствовали в этот момент», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».



На 17-й минуте Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, но на 27-й минуте Кудус сравнял счёт. Хозяевам поля удалось вырвать победу лишь на 89-й – с подачи Цимикаса забил Матип. У «Ливерпуля» одна победа и одно поражение в групповом этапе.