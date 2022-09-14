Матип не был уверен, что в голевом эпизоде мяч пересёк линию ворот «Аякса»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился эмоциями после победы над амстердамским «Аяксом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и отдельно коснулся своего гола на 89-й минуте.



«Честно говоря, я не был уверен, что мяч пересёк линию ворот после моего удара. Но когда увидел реакцию арбитра, эмоции просто вырвались наружу. Я был очень счастлив, что удалось забить, ведь у нас до этого было несколько отличных моментов.



Эта игра была очень изматывающей и тяжёлой. Мы старались на протяжении всех 90 минут, создавали шансы для взятия ворот, шли вперёд, при этом здорово защищаясь. Рады, что в итоге матч завершился для нас успешно, это хэппи энд», – приводит слова Матипа официальный сайт «Ливерпуля».



У «Ливерпуля» одна победа и одно поражение в групповом этапе Лиги чемпионов. В стартовом туре мерсисайдцы проиграли «Наполи». В матче с «Аяксом» на гол Салаха гости довольно скоро ответили точным ударом Кудуса, но на 89-й минуте Матип ударом головой после подачи Цимикаса оформил победный мяч.