Матип не был уверен, что в голевом эпизоде мяч пересёк линию ворот «Аякса»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился эмоциями после победы над амстердамским «Аяксом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и отдельно коснулся своего гола на 89-й минуте.
«Честно говоря, я не был уверен, что мяч пересёк линию ворот после моего удара. Но когда увидел реакцию арбитра, эмоции просто вырвались наружу. Я был очень счастлив, что удалось забить, ведь у нас до этого было несколько отличных моментов.
Эта игра была очень изматывающей и тяжёлой. Мы старались на протяжении всех 90 минут, создавали шансы для взятия ворот, шли вперёд, при этом здорово защищаясь. Рады, что в итоге матч завершился для нас успешно, это хэппи энд», – приводит слова Матипа официальный сайт «Ливерпуля».
У «Ливерпуля» одна победа и одно поражение в групповом этапе Лиги чемпионов. В стартовом туре мерсисайдцы проиграли «Наполи». В матче с «Аяксом» на гол Салаха гости довольно скоро ответили точным ударом Кудуса, но на 89-й минуте Матип ударом головой после подачи Цимикаса оформил победный мяч.
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