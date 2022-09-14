Владислав Игнатьев: Слуцкий сделал пересадку волос в Турции, советовал и мне

Экс-футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о чувстве юмора Леонида Слуцкого и некоторых беседах с ним.



«Меня он подкалывал, начиная с моей первой тренировки в «Рубине». Постоянно сравнивал с «Самоделкиным» из мультфильма. Еще и называл меня не Игнат, а Гнат – типа, в команде два Игнатьевых, поэтому один из них должен быть Гнатом. Со времён нашей совместной работы в «Крыльях» прошло много лет, я уже и забыл, что Викторович может так подтравливать. Сначала было некомфортно, но потом привык и начал в ответ ему вкидывать.



Как-то речь зашла про причёски. Он рассказал, что сделал пересадку волос. Говорит: «Смотри, как всё классно выросло». Советовал мне тоже полететь в Турцию и сделать пересадку. А я отвечаю: «А мне не нравится», – приводит слова Игнатьева Sport24.



35-летний Игнатьев выступал за «Рубин» с июля 2021 года, проведя 14 матчей во всех турнирах. По окончании сезона-2021/22 Владислав стал свободным агентом.