В. Игнатьев: было несколько предложений от зарубежных клубов, но хочу остаться в Москве

Экс-защитник «Рубина» и «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о предложениях от зарубежных клубов. По словам футболиста, он имел реальный шанс уехать в Европу в 2021 году, но принял решение остаться в России. Сейчас он также не горит желанием уезжать за рубеж и хочет продолжить карьеру в одной из московских команд.
«Летом было несколько предложений. В том числе из других стран — Казахстана и Турции. Надеюсь, получится найти команду в этом сезоне. В идеале — в Москве. Было предложения конкретное от клуба не из Москвы, но далековато, поэтому отклонил его. Сейчас мне хочется остаться в Москве.
Мог ли я переехать в Европу? Последний серьёзный интерес был зимой 2021 года. Мне позвонили: «Тебя хочет «Шальке». Не хочешь поехать помочь?»
Сначала не понял — почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги — ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал — отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.
Я мог легко уехать. Но зачем дёргаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берёшь трофеи? Не видел смысла что-то менять», — приводит слова Игнатьева Sport24.
- 13 сентября 2022
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