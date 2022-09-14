Экс-игрок «Барселоны» Глеб рассказал, когда был ближе всего к переходу в топ-команду РПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб признался, что в своё время мог перейти в один из ведущих российских клубов.

«Топ-клубы РПЛ звали. Несколько раз. Дважды я был максимально близок к переходу. В ЦСКА — еще когда играл за «Штутгарт», вернее, только начинал в Германии. И «Локомотив». Это уже в тот момент, когда вернулся на родину в БАТЭ», — сказал 41-летний уроженец Минска в интервью Sport24.

Напомним, Александр Глеб играл за «Барселону» с 2008 по 2011 год. На протяжении карьеры знаменитый белорусский футболист также выступал за БАТЭ, «Штутгарт», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и «Крылья Советов». Глеб завершил карьеру в марте 2020 года в «Ислочи», в которой провёл 13 матчей.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик: