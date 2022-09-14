Владимир Хашиг: «Краснодар» обратился в ЭСК. Решения пока нет

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал об обращении команды в Экспертно-судейскую комиссию после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Красно-синие обыграли соперников со счётом 4:1.



«Мы обратились в ЭСК. Есть ли решение? Пока нет. Эмоциональная ли это история? Давайте не буду я с вами на эту тему сейчас разговаривать. Всё узнаете. Всё узнаете из наших социальных сетей», – приводит слова Хашига «РБ Спорт».



Напомним, ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 4:1, реализовав три пенальти.



ЦСКА идёт сейчас на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие набрали 20 очков после девяти туров. «Краснодар» расположился на четвёртом месте, заработав 17 очков после того же количество встреч.