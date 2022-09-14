Расписание матчей Лиги чемпионов 14 сентября
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Сегодня, 14 сентября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 14 сентября:
- 19:45 мск. «Милан» (Италия) – «Динамо» Загреб (Хорватия);
- 19:45 мск. «Шахтёр» (Украина) – «Селтик» (Шотландия);
- 22:00 мск. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Наполи» (Италия);
- 22:00 мск. «Реал» (Испания) – «РБ Лейпциг» (Германия);
- 22:00 мск. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- 22:00 мск. «Челси» (Англия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
- 22:00 мск. «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «ПСЖ» (Франция);
- 22:00 мск. «Ювентус» (Италия) — «Бенфика» (Португалия);
- 22:00 мск. «Копенгаген» (Дания) — «Севилья» (Испания).
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
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